35 fotos que recogen la emoción de Alejandro Sanz en su noche más especial de los Grammy Latino

Artistas de diferentes partes del mundo quisieron estar allí para dejar constancia de su apoyo a un artista que ha conquistado almas al margen de raza, sexo y religiones.

Juanes cantando con Camila Cabello o Nick Jonas con Residente y Anitta fueron dos de los momentos más interesantes aunque cada uno de los artistas que se subió al escenario nos regaló un momento único cuando interpretó alguno de los clásicos del madrileño.

Muchos abrazos en una noche llena de emociones. / GettyImages

Por su supuesto no faltó la representación española con artistas como Niña Pastori o David Bisbal y un cuadro flamenco que dejó claro cuáles son los orígenes del maestro (quién lo habría imaginado).

La única pena de Alejandro es que un premio tan importante no sea reconocido en España. “Hay una desconexión entre España y los Grammy”, reconoció en una entrevista con El País, “quizá se le da más importancia a un Oscar o a un Globo de Oro que a un Grammy. La industria del cine siempre ha tenido más músculo que la musical”.

Y ahí no terminaron sus reivindicaciones porque también dejó claro que le “un Grammy es lo más importante que puedes tener en la música y me encantaría que en España se notara más y nos diéramos cuenta de lo que representa. Que cuando me dan un Grammy a mí, están pasando cosas españolas en Las Vegas”.

Esta noche Alejandro Sanz volverá a tener su espacio en la gala de entrega de los Grammy Latino 2017. Una gala que promete grandes momentos y de la que ya hemos podido ver algunos ensayos.

Maluma en los ensayos de los Grammy Latino 2017 / GettyImages Los Grammy Latino está marcando la actualidad de Las Vegas en estos días donde se llevan a cabo varios eventos y en algunos con mucho protagonismo español y no sólo por Alejandro Sanz. En la gala de entrega de los Premios Especiales, que premian la excelencia, y en la que estuvo presente nuestra directora de las cadenas musicales en Prisa Radio España, Eva Cebrián, que también es miembro del consejo directivo de los Latin Grammy. Seguro que Cebrián se sintió muy orgullosa de que uno de esos premios fuera a parar a manos de Los del Río que con La Macarena marcaron un hito en la proyección internacional de la música de nuestro país. Eva Cebrián entrega el Premio a la Excelencia a Ilan Chester. / GettyImages