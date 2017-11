Harry Styles y otras estrellas que suenan (y nos gustarían que sonaran) para el desfile de Victoria's Secret

La cita anual de la moda, la música y la lencería fina comienza a perfilarse a escasos días para su celebración y son muchos los nombres de artistas que suenan para el popular desfile de Victoria's Secret. Como Harry Styles.

El ex One Direction aún no ha sido confirmado oficialmente pero todo internet da por hecho de que se subirá a la pasarela para actuar y poner música al desfile de las ángeles.

Adriana Lima y Alessandra Ambrosio capitanearán el show de Victoria's Secret de este 2017 en el que desfilarán en Shanghai, China, más de 50 modelos como Candice Swanepoel y Karlie Kloss.

Taylor Swift y Katy Perry son otros de los nombres que suenan con fuerza pero en nuestra cabeza también tenemos otros artistas como Camila Cabello, Demi Lovato, Zayn Malik, Rihanna, Charlie Puth, Shawn Mendes o Rita Ora para acompañar a Styles (cuando se confirme).

Hay que recordar que el show tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en la capital china y que su retransmisión para todo el mundo se producirá el día 28 por la cadena CBS estadounidense.