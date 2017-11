Te explicamos por qué estas enganchado a la historia de Selena Gomez y Justin Bieber

No te sientas culpable si estás enganchado o enganchada a las idas y venidas de Selena Gomez y Justin Bieber. Es humano. Y no lo decimos nosotros, sino expertos en el tema.

La Doctora Melanie Greenberg, psicóloga de clínica en Valley CA y el Doctor Azadeh Alai, asistente de Psicología en Queensborough Community College de Nueva York, han hablado sobre este fenómeno en la revista estadounidense Cosmpolitan. Y no, no eres un cotilla por querer saber todo sobre ellos. Bueno, quizá un poco.

Durante siete años hemos visto como Jelena han pasado por todas las etapas posibles de una relación: desde las peleas públicas hasta las indirectas por Instagram, pasando por bonitas reconciliaciones. ¡Todo un culebrón! Pero, ¿por qué nos tiene tan enganchados?

Para empezar porque es la típica historia del primer amor. Ya sabéis: chico conoce a chica, empiezan como amigos y acaban saliendo, regalando a la prensa inocentes besos en las alfombras rojas. Pero como toda historia de amor adolescente, también hay altibajos: una demanda de paternidad que involucraba a Justin, indirectas por Instagram o afirmaciones de la prensa de terceras personas en la relación.

“Nuestro cerebro crece mucho de los 13 a los 15 años. A esa edad, las cosas son más dramáticas. Una ruptura de corazón duele mucho más. Tu cerebro aún no tiene mucho control sobre sí mismo.” Asegura Greenberg.

“Jelena nos provoca nostalgia a los adultos. Nos hace ensalzar nuestro primer amor porque hay un sentido de inocencia y apertura cuando nos acercamos a una relación por primera vez. Esta sensación se pierde cuando crecemos. Nos volvemos más cuidadosos y tratamos de recuperar la euforia asociada al primer amor” añade la psicóloga.

Pero la cosa no se queda ahí. Sus canciones también hablan sobre su relación: desde Sorry o What Do You Mean de Bieber hasta Ain’t Me de Selena. “El público siente que está en primera fila de la historia y, por lo tanto, se sienten más interesados en el final de la historia”, dice el Dr. Alai.

Además, ¿de qué van casi todos los romances adolescentes? De que el chico malo se vuelve bueno. Pues en el caso de Justin y Selena es igual.

“Existe una fantasía de que ‘el chico malo’ se vuelve bueno por amor y esos estereotipos también los podemos ver en esta relación. Muchas historias son sobre cómo madura un héroe y el viaje que tiene que atravesar. Lo vemos en las películas. Justin tiene antecedentes de intentar regresar con Selena”, explica Alai.

Tras estos argumentos, disfruta a gusto del culebrón Jelena sin sentirte un completo cotilla.