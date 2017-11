Zayn Malik o cómo conseguir el máximo número de 'likes' con un selfie

Ya lo dice Kim Kardashian en el nuevo número de S MODA: “Los selfies son, desde luego, importantes en la cultura pop”. No hay día que no nos metamos a nuestra cuenta de Instagram y no veamos un selfie entre las publicaciones. ¡La gente adora usar la cámara delantera de su móvil! ¡Para eso está!

Lo que más llama la atención del selfie es la buena acogida que tiene en las redes. ¡Mucho más que aparecer en una playa paradisíaca o sujetar un cachorro de labrador en brazos! Los selfies son las fotos que más likes generan.

Sino que se lo pregunten a Zayn Malik. El artista británico ha sido el último en ver cómo su media de likes incrementaba al subir una foto de su rostro. Y es que con 25 millones de seguidores, ha conseguido sumar 2,6 millones de likes con su última publicación.

Una cifra muy alta, teniendo en cuenta que sus fotos suelen rondar el millón de “me gusta”. Mucho más mérito tiene, si comparamos esta cifra con la media de ‘me gusta’ que tiene Taylor Swift o Ariana Grande en sus fotos. Para tener más de 100 millones de seguidores en Instagram, sus fotos cuentan en torno a los dos millones de ‘me gusta’.

Si nos ponemos a hacer números y a sacar porcentajes, un 2,6% de los seguidores de Ariana Grande darían a ‘Me gusta’ a sus fotos. Por otro lado, Zayn recibiría ‘me gusta’ del 6% de sus seguidores. ¡Bastante más porcentaje!

¿Qué quiere decir esto? Que si hablamos de engagement (la interacción de usuarios con una publicación), Zayn es el rey. Al menos, si sube un selfie.