El fantástico mundo de los “shippeos”, la revolución de las redes sociales

Si de algo se alimentan las redes sociales es de los shippeos. Este término, que surge de la palabra amistad en inglés (friendship), es un fenómeno que constantemente se vive en Twitter, Instagram, Facebook... ¡y del que todos participamos!

Sin embargo, más allá de la relación de amistad, el shipping se refiere al fenómeno de la relación como un todo y el ship ha derivado en crear parejas ficticias.

Todo esto ha surgido a raíz de los fans, los cuales se divierten mientras admiran a sus personajes favoritos de televisión, a los concursantes de realities, etc.

El caso es que estos shippeos son parte fundamental de las redes sociales y de los formatos de convivencia: Gran Hermano, Supervivientes, Operación Triunfo...

El resultado es una mezcla de mensajes, de fotos y de vídeos que, a fin de cuentas, se sacan de contexto pero dan la vida a los telespectadores.

Te ponemos tres ejemplos para que lo entiendas.

Chenoa, Bisbal y su eterna vuelta

El eterno shippeo para que Chenoa y David Bisbal vuelvan a ser pareja cuando ambos han dejado claro que no tienen intención (ni ganas) de hacerlo.

Poco importa que los protagonistas hayan repetido hasta la saciedad que no, que no volverán. Las redes sociales quieren y desean que vuelvan y lo piden constantemente a través de mensajes y fotos.

Además, cualquier gesto entre ellos se examina y, sea como sea, todo parece que se trata de amor. ¿Un ejemplo? El Escondidos de OT: El Reencuentro.

Alyson y Marco Ferri en Gran Hermano VIP

La ganadora de la última edición VIP del reality causó auténtica sensación en redes sociales.

Todos sus fans querían que comenzase una relación amorosa junto a Marco Ferri, otro concursante de la edición.

El "problema" era que este última tenía novia, que Alyson dejó claro que le consideraba su amigo y que ambos formaron una de las parejas amistosas más célebres del concurso.

Eso sí, a las redes no le valía ninguna excusa: estaban enamorados y tenían que liarse.

Los dos concursantes durante el programa

Alfred y Amaia o Aitana y Cepeda, ¿amigos y algo más?

La actual edición de Operación Triunfo está suponiendo un incendio constante en las redes gracias, en parte, a los shippeos.

Los fans están convencidos de que entre Alfred y Amaia ha surgido una especie de amor súper especial mientras interpretaban City Of Stars.

Lo mismo ha ocurrido con Aitana y Cepeda y su No puedo vivir sin ti. Desde que cantaron juntos, las miradas, los gestos, etc. han servido para que los internautas vean amor donde no lo hay (ambos tienen sus respectivas parejas).

Sin embargo, hay que reconocer que tras el fantástico mundo de los shippeos se esconde algo mucho más divertido: en la mayoría de las ocasiones lo que empieza como algo ficticio por parte de los fans... acaba siendo una realidad.