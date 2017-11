¿Quieres jugar gratis online con tu PlayStation?

PlayStation está ofreciendo 5 días de multijugador online gratuito a todos los usuarios de PlayStation 4.

Sony Interactive Entertainment Europe está celebrando un evento de multijugador abierto de PlayStation Plus que permite a todos los jugadores, que no son miembros activos de PlayStation Plus, disfrutar durante cinco días del multijugador online de PlayStation 4 sin coste adicional.

El evento entró en vigor a las 11:00 (hora española) del pasado miércoles 15 de noviembre y se prolongará hasta la misma hora del lunes 20 de noviembre.

¡Desde hoy hasta el 20/11 multijugador abierto PARA TODOS! Aprovecha para darle al online de tus juegos favoritos 🎮😎 @PSPlusES pic.twitter.com/iKc4d3CII9 — PlayStation España (@PlayStationES) 15 de noviembre de 2017

De esta forma, los usuarios de PlayStation tienen una gran oportunidad para poder sacar el máximo partido a sus juegos favoritos y disfrutar del multijugador online de títulos recientemente lanzados como Gran Turismo Sport, Call of Duty: WWII, FIFA 18, Destiny 2 y, por supuesto, del resto de videojuegos con opciones online con los que cuenten en su biblioteca.

La promoción será completamente abierta a cualquier usuario y no será necesario realizar ninguna inscripción o registro previo, pero las ventajas adicionales del servicio PlayStation Plus, como los juegos del mes o los descuentos exclusivos, requerirán de una suscripción activa.