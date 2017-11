De protagonizar un videoclip de Avicii a ser una promesa de la moda

Han pasado casi cinco años desde que Avicii lanzó Wake Me Up. El tema lanzó al DJ sueco a la fama internacional. ¡Y no es para menos! La canción, con un sonido muy reconocible y una letra muy pegadiza, se convirtió en todo un fenómeno.

Parte de mérito de este éxito lo tiene su videoclip sobre dos hermanas (guapísimas las dos) que no terminan de encajar en su pueblo. ¿Y cómo cambian su vida? Acudiendo a un festival donde actúa Avicii con gente como ellas (es decir, personas que parecen sacadas del último catálogo de Abercrobie).

En Youtube el videoclip cuenta con más de 1.400 millones de visualizaciones, ¡una barbaridad!

Pero, ¿quiénes eran las modelos que daban vida a las protagonistas?

La pequeña estaba interpretada por Laneya Grace. Por aquel entonces contaba con nueve años. Ahora tiene 13 y puede presumir de haber trabajado para grandes firmas de moda. Vamos, que le espera un prometedor futuro como modelo.

Además, es toda una influencer. A pesar de su corta edad, Laneya cuenta con 300.000 seguidores en Instagram.

Tampoco le ha ido nada mal a Kristina Romanova, la modelo rusa que hacía de hermana mayor. Con 25 años ha trabajado con Marc Jacobs o Anna Sui.

Summer, come back! ☀️☀️☀️лето, вернись!☀️☀️☀️🌊🌊🌊 Una publicación compartida de Kristina Romanova (@krissroma) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 8:15 PDT