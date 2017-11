Por estas razones se nos va la olla... ¿No te pasa?

A todos se nos va la olla. En algún momento de repente te empiezas a rayar por algo... Que sí, que realmente no tiene ni pies de cabeza pero te rayas.

Intentas no volverte loco, te dices que no, que no lo pienses más porque es una tontería. Que no merece la pena invertir más tiempo en pensar en eso pero, ¿qué pasa? Que no eres capaz de dejar de darle vueltas. Puede ser por algo que te pase con tu pareja, con tus amigos, con tu familia... La cosa más insignificante se convierte en un castillo.

¿Por qué pasa esto? Generalmente por nuestra inseguridad. Por falta de comunicación o porque te aburres y no sabes en qué ocupar tu tiempo (esto más bien lo pienso yo).

Esto genera estrés, malestar, tristeza, sufrimiento... Vamos, de todo. Así que cuando algo así te pase lo que tienes que hacer es dejar de pensarlo. Cortas ese pensamiento y se acabó la historia porque, escucha, el 90% de nuestras preocupaciones no son reales. Nos preocupamos por cosas que luego realmente no pasan. Somos tontos.

Tan tontos y tan parecidos que nos rayamos todos de la misma manera. He aquí el top 5 de cómo se nos va la cabecita.