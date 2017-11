Liga de la Justicia, Una razón para vivir y El autor, los grandes estrenos de la semana

Esta semana llega la esperadísima 'Liga de la Justicia' (que ya hemos visto y AQUÍ puedes leer nuestra crítica) en la que podremos ver actuar juntos a varios de los superhéroes de DC, y que se convierte en nuestra clara recomendación.

También se estrena el film español El autor, y otras apuestas internacionales como el drama británico Una razón para vivir, dos cintas francesas, una islandesa y otra húngara:

Una razón para vivir:

Desde Reino Unido llega este drama sobre los efectos de la polio. Andy Serkis (Jungle Book: Origins) dirige a Andrew Garfield (La red social) y Claire Foy (The Crown).

El autor:

Film español dirigido por Manuel Martín Cuenca (Caníbal, La flaqueza del bolchevique) en el que pueden verse las interpretaciones de Javier Gutiérrez (La isla mínima), María León (Allí abajo) y Antonio de la Torre (Tarde para la ira).

Escribir una novela nunca es fácil, por lo que el protagonista de la historia tratará de mezclar realidad y ficción en busca de la inspiración.

El joven Karl Marx:

Raoul Peck (I Am Not Your Negro, Meurtre à Pacot) es el director de este drama biográfico sobre los primeros años de Karl Marx, protagonizado por August Diehl (Malditos bastardos) y Stefan Konarske (Outside the Box).

Con los brazos abiertos:

Comedia francesa sobre la necesidad de acoger a las personas sin hogar.

Christian Clavier (Una bolsa de canicas) y Ary Abittan (Los visitantes la lían) son los protagonistas de esta cinta dirigida por Philippe de Chauveron (Débarquement immédiat!, Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?).

Medidas extremas:

Desde Islandia llega este thriller sobre un padre que trata de alejar a su hijo del mundo de las drogas.

Baltasar Kormákur (Everest, Atrapados) es el director de esta obra en la que pueden verse las actuaciones de Baltasar Kormákur (Morrison y yo) y Hera Hilmar (La vida en una pecera).

Jupiter's Moon:

Esta vez desde Hungría se nos presenta un drama sobre la inmigración de tintes fantásticos, donde un refugiado adquiere superpoderes.

El debutante Zsombor Jéger y Mónika Balsai (Strangled) actúan bajo la dirección del director Kornél Mundruczó (White God, Semilla de maldad).

Nuestra recomendación:

Liga de la Justicia:

Batman y Wonder Woman liderarán la Liga de la Justicia, un grupo de metahumanos dispuestos a todo para proteger a la tierra del mal que se avecina. Los superhéroes favoritos de muchos luchando con un mismo objetivo.

Zack Snyder (Watchmen, 300) vuelve a dirigir un film de la franquicia de DC. Esta vez ha contado con un reparto de lujo encabezado por Ben Affleck (Perdida), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (Las ventajas de ser un marginado), Jason Momoa (Juego de Tronos), Ray Fisher (Cyborg) y Henry Cavill (Man of Steel).