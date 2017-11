Camila Cabello manda en LOS40

Cuando el pasado diciembre saltaba la noticia de que Camila Cabello abandonaba Fifth Harmony, estaba por ver si su salida le sería rentable a la cantante nacida en Cuba. No ha pasado ni un año, y ya podemos decir que sí: en muy poco tiempo, Camila ha consolidado su carrera como solista con temas como Havana, que esta semana ha situado en el primer puesto de la lista de LOS40.

De hecho, no es el primer número uno que consigue en solitario: en junio de este año lo logró con Hey ma, su colaboración con dos titanes de la música latina como J Balvin y Pitbull.

Su ejército de fans (los Camilizers) no para de crecer y la popularidad de la cantante no deja de aumentar, como constatamos durante su paso por LOS40 Music Awards el 10 de noviembre. Allí, Camila no solo ofreció una electrizante versión de Havana sino que recogió el premio como Mejor Artista Lo+40.

También se fotografió con Penélope Cruz, dejando para el recuerdo una imagen que representa la fuerza de dos artistas de habla hispana que han logrado el reconocimiento mundial.

Esta semana ha brillado con luz propia en la entrega de los Latin Grammys, donde también actuó, en este caso a dúo con Juanes interpretando la canción Quisiera ser, de Alejandro Sanz.