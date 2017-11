Descubre con qué le entran las ganas a Dani Martín

Dani Martín ha presentado la que va a ser una de las giras más emotivas de su carrera. Como ya adelantó en exclusiva a LO+40, Grandes éxitos y pequeños desastres es una serie de conciertos donde recuperará esas canciones que ya están en nuestro interior como parte de nosotros. Son las canciones favoritas de Dani desde el año 2000.

Y con ese motivo, Gema Hurtado le ha hecho una de las entrevistas más originales, un viaje a través de los temazos de Dani Martín. Con los títulos de sus canciones como guía, Dani ha contestado preguntas como ¿has dejado de ser Peter Pan? ¿Qué te hace sentir pequeño? O ¿cómo miras la vida?

Miro la vida sonriendo. Estoy en un momento guay conmigo, de pasar ratos solos, caminar, respirar... no necesitar de agentes externos para sonreír.

Dani y Gema han hablado de los miedos del artista y de lo importante que ha sido en su vida tener ese respeto a lo que hace. El miedo le ha ayudado a saber respetar todo lo que le está ocurriendo como cantante.

El miedo ha sido mi salvavidas. Me ha hecho no creerme las cosas no caer en el estar acomodado...