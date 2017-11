Demi Lovato y Neymar se van de fiesta

Demi Lovato tiene mucho que celebrar: la buena acogida de su documental, la salida de su nuevo disco y la pegadiza colaboración que acaba de lanzar junto a Luis Fonsi. Vamos, que la cantante estadounidense está en uno de sus mejores momentos.

¿Y qué mejor manera de celebrar este momento saliendo de fiesta con amigos? La cantante de Sorry Not Sorry coincidió con el futbolista Neymar en Londres y no dudaron en salir a cenar juntos.

El encuentro tuvo lugar tras el partido amistoso que jugó el futbolista con su selección contra Inglaterra. Pero no se trata, ni mucho menos, de la primera vez que Demi ve jugar a Neymar. Este verano la cantante lo vio jugar con el Barsa. Tras ello, Demi lució la camiseta culé con su nombre (aunque ahora juegue en el PSG). ¿Y qué número aparece en ella? El 11, justo el que luce el futbolista en el campo.

Una historia de Instagram en el perfil de Demi Lovato / Instagram Tras este encuentro los rumores de una posible relación sentimental entre ellos se han disparado. Aunque hay que tener en cuenta que no cenaron solos. A la velada se sumó una amiga común: la presentadora británica Layla Anna Lee. Otra publicación de la cena. / Instagram Pero no es casualidad que el futbolista y la cantante hayan quedado. ¡Para nada! Neymar es muy seguidor de Demi. De hecho, hace unos días, subió un vídeo a su cuenta de Instagram cantando su single Sorry Not Sorry. ¿Se habrá atrevido a cantar el tema delante de ella?