Noel Gallagher (Oasis) no entiende el porqué del éxito de Taylor Swift

A pesar de que solo lleva una semana en el mercado, Reputation, es el disco más vendido de año. Nadie discute que todo lo que toca Taylor Swift se convierte en oro. Sin ir muy lejos, su single Look What You Made Me Do ha roto toda clase de records.

Aun así hay personas que no entienden el porqué de su éxito. Sin ir más lejos, el ex guitarrista de Oasis, Noel Gallagher. El músico ha hablado sobre la cantante en una entrevista con Stereogum.

“No conozco a nadie de mi alrededor que sea fan de ella. No estoy seguro de cómo ha llegado hasta ahí. ¿Cómo ha ocurrido?”, ha respondido Gallagher cuando le han preguntado por ella.

El guitarrista asegura que muchas de las nuevas estrellas del pop funcionan más como una marca y que saben explotarla en la era digital.

A pesar de que Gallagher cree que Taylor “parece una buena chica”, asegura que su música no está hecha para él. Tampoco nos imaginamos nosotros a Noel escuchando las canciones de la cantante.

De todos modos, Taylor siempre puede enviarle su nuevo disco por si se anima a escucharlo. ¿Qué tal el que se compró la artista el otro día?