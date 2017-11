Jaden Smith - Icon [2017]. 

No hay quien pare a Jaden Smith. El hijo de Will Smith no ha parado de crecer artísticamente: lo mismo lo vemos protagonizando una película que rapeando,

Tras haber sacado sus singles Watch Me y Batman, el cantante estadounidense ha lanzado su nuevo disco Syre, compuesto por 17 temas entre los que se encuentra Icon.

Jaden nos sorprende con un sonido muy urbano y una letra provocadora en Syre. No hay duda de que, a pesar de tener solo 19 años, Jaden rebosa talento por todos lados. Sino lo crees, dale al play y escucha.