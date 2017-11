Harry Styles, ¿le estás copiando el look a Cate Blanchett?

Parece que Harry Styles y Cate Blanchett tienen algo en común, mucho más allá del éxito: el fondo de armario.

El cantante de Kiwi podría estar imitando lo looks de la actriz de Blue Jasmine. Oye, que no lo decimos nosotros, que lo dice el diario británico The Sun.

Curiosamente, el ex One Direction combina la ropa de la misma manera que la actriz australiana. Si no lo crees, échale un ojo a estas fotos. ¿Casualidad? No lo creemos.

Harry Styles appears to have taken fashion inspiration from Hollywood leading lady Cate Blanchett - The Sun https://t.co/seecY0qbPm pic.twitter.com/b94gpzvmcq — Global Fashion News (@entrepreneur16z) 16 de noviembre de 2017

De hecho, la famosa presentadora estadounidense Ellen DeGeneres le preguntó a Cate Blachett sobre el tema en una entrevista, mostrándole las imágenes en la pantalla.

Cate, entre risas, aseguró que el parecido era pura coincidencia y que Styles se veía fabuloso con las mismas combinaciones y colores que ella. Eso sí, declaró que la situación era muy “random”.