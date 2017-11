Beyoncé y Kim Kardashian, en la boda Disney del año

Cuando conocimos la bonita historia de amor entre Serena Williams y el co fundador de Reddit, Alexis Ohanian, supimos que el día en el que se dieran el 'sí, quiero' estaría plagado de detalles románticos. Así ha sido.

Tan sólo once meses después de dar a luz a su pequeña Alexis Olympia Ohanian Jr, la pareja se ha casado en el Contemporary Arts Center de Nueva Orleans en un día que quisieron compartir con sus 200 invitados.

No faltaron al enlace amigos como Kim Kardashian, Beyoncé con Jay-Z, Eva Longoria, Kelly Rowland o Caroline Wozniacki, entre muchos otros.

La novia, lució hasta tres vestidos en su gran día. Todos ellos propios de una princesa de Disney y es que de ahí venía la inspiración para la celebración. Para la ceremonia escogió un Sarah Burton para Alexander McQueen con capa.

Se cambió para el banquete. Siempre de blanco, en esta ocasión eligió un Versace emplumado que le sentaba de maravilla. Y su primer baile en pareja dejó ver sus piernas con otro Versace mucho más cómodo para lucirse en la pista.

El novio también tuvo oportunidad de cambiarse de traje aunque en su caso, tan solo en dos ocasiones. “Eres lo mejor de todos los tiempos, no solo en el deporte, estoy hablando de ti como madre y como esposa. Estoy muy emocionado de escribir tantos capítulos más de nuestro cuento de hadas juntos. En mi vida no me di cuenta, pero estaba esperando este momento. Y todo lo que hice, todo lo que me enorgullece en mi carrera y en mi vida durante los últimos 34 años, palidece en comparación con lo que estamos haciendo hoy”, escribía junto a una de las fotografías.

Sin duda, una boda de ensueño en la que no faltó ni siquiera un carrousel en el que hacerse las fotografías. Y, como buena pareja mediática que son, el reportaje lo compró íntegramente la revista Vogue que tuvo como enviada especial a Anna Wintour.