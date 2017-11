¿A qué ganadora de un Goya quiso fichar ‘Tu cara me suena’ y ella se negó?

'Tu cara me suena' ya lleva seis temporadas en Antena 3 por las que ha visto pasar todo tipo de rostros que han encarnado a otros famosos.

Actores, cantantes, humoristas... cada vez de mayor fama se han atrevido a ponerse en manos del programa de Gestmusic para demostrar su otro talento: la imitación.

Es sabido que la productora tiene una larga lista de nombres deseados con los que les gustaría contar cada año, y aún así, hace casting un exhaustivo casting a todos ellos porque gran parte de su éxito dependerá de esos nombres.

Actores que aún no se atreven a dar el salto a programas

Pero, aunque el programa se ha ganado a pulso la admiración del sector, aún hay famosos que no se atreven a pasar por él. Este es el caso de Macarena García que, en una entrevista con Vertele, admitió que le habían llamado de 'Tu cara me suena' pero no se había visto capaz.

La actriz, ganadora de un Goya por su interpretación en 'Blancanieves', ha demostrado en muchas ocasiones que tiene talento para cantar y así lo ha confirmado en su última película, 'La llamada'.

Así que habrá que esperar por si algún año podremos verla frente a Chenoa, Angel Llacer, Latre y Lolita, convertida en ¿Whitney Houston?