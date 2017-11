Jennifer Lopez: Así ha cambiado de su primer a su último vídeo

Aunque desde los primeros años de la década de los 90 ya comenzamos a ver a Jennifer Lopez en la televisión y en el cine, su debut musical no tuvo lugar hasta 1999 (On the 6).

La diva del Bronx está a punto de celebrar sus 20 años en la música y viendo sus fotografías y sus videoclips podríamos decir que no ha cambiado ni un ápice desde entonces.

Terminábamos el siglo XX con el estreno musical de Jennifer Lopez en If you had my love, un videoclip de lo más sencillo pero en el que J Lo ya dejaba ver su lado más latino y descontrolado (siempre vigilada por el actor Adam Rodríguez, popular años después por ser Eric Delko en CSI Miami).

Pelo al viento, ropa ajustada, movimientos sensuales... Así era como conocíamos a la Jennifer Lopez solista.

Casi dos décadas después, J Lo ha publicado su más reciente videoclip: Amor, amor, amor. Wisin acompaña a la cantante en su nuevo single en castellano en el que apuesta por los sonidos latinos y urbanos que están tan de moda.

Con la excepción del idioma, Jennifer Lopez no ha cambiado demasiado ni física ni musicalmente. La intérprete va a celebrar sus 50 años de vida y sus 20 de carrera como si fuera el primer día.