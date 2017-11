Tripadvisor: Cruce de acusaciones viral entre un cliente y un restaurante

Herramientas de valoración de lugares, hoteles o restaurantes como TripAdvisor tienen su lado positivo pero también su lado oscuro.

Hemos conocido otros casos anteriores en los que dueños de restaurantes o dueños de pensiones han respondido de manera viral a las malas críticas que sus clientes les han dejado.

El último caso que hemos conocido llega desde Ramsbottom (en los alrededores de Manchester) donde un cliente y el dueño del restaurante Eagle & Child se han lanzado un cruce de acusaciones de lo más viral que está dando la vuelta al mundo.

Hay que estar muy jodido de la cabeza para no saber esperar diez minutos a que te atiendan y amenazar con una mala crítica en TripAdvisor. — Luis (@luisdeval13) 19 de noviembre de 2017

La crítica del cliente se centraba en la lentitud del servicio, en la poca atención al cliente y se despedía asegurando que no volvería jamás. El pub, por cierto, tiene una media de 4 sobre 5 con más de 800 opiniones.

Su valoración de 1 sobre 5 motivó la respuesta del dueño, Glen D., en la que se mostraba de lo más feliz de que este cliente no volviera por su pub donde había amargado con su presencia y la de sus amigos al resto de mesas: "Por favor, no vuelva" ("Please, don't return").

El cliente no satisfecho no se quedó callado y le devolvió el 'zasca' al dueño del bar: "No tiene ni idea de quien soy. Dice que estuve allí con mis amigos y fui con mi mujer. Dice que amargamos a otras mesas y sólo había una familia en la otra punta del pub. Además habla de mis otras críticas negativas y sólo he hecho 6 negativas de 22".

Ante estas ingeniosas respuestas, ¿tú quién crees que tiene razón?