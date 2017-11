10 curiosidades de Sam Ashgari, el novio de Britney

A Britney Spears nunca le ha ido bien en el amor y no porque le faltaran pretendientes. El primero fue un Justin Timberlake con el que formaba la pareja perfecta de niños Disney angélicos y perfectos.

Pero aquello no funcionó y fue tan solo el primero de sus fracasos amorosos que han sido cuantiosos incluyendo dos divorcios.

Su primer marido fue un antiguo compañero de clase, Jason Allen Alexander con el que estuvo casado 55 horas. Tres años aguantó con Kevin Federline, el padre de sus dos hijos.

Ahora, parece que ha encontrado la estabilidad con Sam Ashgari con el que acaba de celebrar su primer aniversario.

Aquí te dejamos 10 curiosidades de su chico para tenerle bien fichado.

#ASÍ EMPEZÓ TODO. Se conocieron en el rodaje del vídeo de Slumber party. Tuvieron que esperar juntos durante 20 minutos y eso les dio pie a charlar.

#CUESTIÓN DE EDAD. Cuando Britney triunfaba con …Baby one more time a sus 16 años, Sam tenía tan solo 4 y es que hay una diferencia de edad considerable que, por supuesto, no ha sido obstáculo para estar juntos.

#GUSTOS CULINARIOS. Entre otras cosas les unió su pasión por el sushi. Siempre se ha dicho que la conquista por el estómago funciona.

#ORÍGENES. Es de origen persa. Hace 9 años se mudó de Irán a Estados Unidos para disfrutar del sueño americano y parece que no le ha ido nada mal.

#NOMBRE REAL. Aunque todo el mundo le llama Sam, Britney prefiere llamarle Hesam que es su nombre real.

She calls me by my real name 😍 Una publicación compartida de Sam Asghari (@samasghari) el 3 de Mar de 2017 a la(s) 5:45 PST

#SEGUNDA NAVIDAD. Estas Navidades no serán las primeras que pasen juntos. Aunque su relación comenzó el pasado noviembre, ya dieron juntos la bienvenida al 2017.

#PROFESIÓN. Ahora aspira a ser actor pero llegar hasta este punto le ha hecho pasar por jugador de fútbol americano, atleta, entrenador personal y modelo hasta llegar a lo de la interpretación.

#HERMANA. Tiene una hermana llamada Fay que es enfermera y microbióloga aunque hace sus pinitos en la moda. La belleza es cosa de familia.

#SNAPCHAT. Tanto él como Britney han demostrado ser unos fanáticos de los filtros de esta red social, sobre todo de la de los cachorritos de perro.

Love this lioness @britneyspears 🐶 🦁 #happyholloween Una publicación compartida de Sam Asghari (@samasghari) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 5:15 PDT

#INTEGRADO. Britney tiene dos hijos y parece que Sam se lleva de maravilla con ellos. Ya han pasado algunas vacaciones juntos.