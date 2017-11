Navidades cargadas de 'anime'

Averiguaremos más sobre el pasado del profesor y como llegó a ser como es, en preparación de la segunda parte de la temporada que dé carpetazo a esta serie nada convencional, pero que ha sido un éxito dentro y fuera de Japón.

Los que la adquiráis en Bluray disfrutareis de un libro exclusivo, un CD de música y un puñadito de videos promocionales.

Con el lanzamiento de Slayers Try ya tenemos entre nosotros al fin la trilogía completa de temporadas que vimos en la televisión en los años 90. Os recordamos que Try es la única de las tres que no basa su material en manga publicado, es original para anime.

Se sitúa unos meses después del final de Next. La barrera puesta por los Mazoku (el clan demonio) se ha roto, con lo que Lina y sus amigos tienen ahora acceso al mundo exterior. La tranquilidad no dura para siempre, así que pronto se ven envueltos en una profecía según la cual un señor oscuro, Dark Star, volverá al mundo y lo teñirá de sombras y caos.