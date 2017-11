10 evidencias de que te has convertido en un anciano digital

Si te dicen que en el próximo festival actúan CNCO, Musically y Camila Cabello, tú te lo tragas y no dices ni pío, no vayas a meter la pata. Pues no, Musical.ly es una de esas cosas que te hacen sentir mayor. Es una de las redes sociales más utilizadas del momento, en apenas 3 años de existencia tiene más de 200 millones de usuarios y en nuestro país todo menor de 25 la utiliza. Es parecido a un Instagram, pero para la videocreación. Muy loco todo.

No sabes quiénes son, pero Lisa y Lena lo petan más que Beyoncé. Háztelo mirar pinchando aquí

5. Te cabrea que la gente se comunique por audios de Whatsapp

De verdad, en esto de la vejez tecnológica tienes dos opciones. La primera es relajarte y tratar de aprender y la segunda es empezar a gruñir por todo, convertirte en el señor Scrooge y acabar de una vez por todas con la Navidad. Las nuevas generaciones mandan audios por whatsapp y mantienen conversaciones de ida y vuelta que pueden durar horas y que nos ponen muy nerviosos. Qué bobos, un día de estos acabaran inventando el teléfono. Pues resulta que los audios de whatsapp tienen toda la lógica de la comunicación bidireccional, pero con una tarea en segundo plano a la que no se le dedica la atención que requiere una llamada. Si lo piensas tiene todo el sentido.

6. Nunca has entendido para qué sirve Snapchat

Y mira que lo has intentado. Y te pasa como con C. Tangana, que escuchas y escuchas el disco, pero el fenómeno se te escapa. Mientras tú estabas instalando y reinstalando la app, Snapchat se convirtió en el primero de la clase, cayó a los infiernos, le copió Instagram, se inventaron los bitmojis, se volvieron a poner en el mapa, sacaron unas gafas que no utiliza nadie y ahora no sabemos muy bien qué pasa.

7. Dices mucho la palabra millennial

Una de las grandes evidencias de que estamos sobrepasados es que usamos mucho la palabra millennial, y la usamos de la misma manera que OVNI o suceso paranormal, para poner nombre a lo inexplicable. Ahora te hablan más de los Z, pero nosotros aún estamos repitiendo primero de generaciones.

8. Tbh te suena a enfermedad contagiosa

Y no, Tbh es el último hype de las apps sociales en Estados Unidos. La acaba de comprar Facebook por algo menos de 100 millones de dólares (una ganga). Tbh, siglas de to be honest, es una aplicación que sirve para hacer preguntas y encuestas secretas entre amigos y ha sido la sensación entre los preadolescentes americanos, esos de los que no sabemos nada. En España aún no la tenemos disponible.

9. Te acuerdas de MySpace

Y esto no es un síntoma de que eres un anciano digital. Es síntoma de que te estás haciendo muy mayor porque myspace cuando lo petó fue hace 10 años. Feeling old yet?

10. Usas la palabra digital

En serio, nadie de menos de 25 años dice esa palabra. La seguimos utilizando para diferenciar la lavadora del móvil, pero ya no hace falta. Al final va a ser verdad que somos unos ancianos (digitales).