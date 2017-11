Dani Martín pone a juicio sus looks desde El canto del loco

Hace unos días Dani Martín presentaba en LO+40 su gira en la que va a cantar Grandes éxitos y pequeños desastres. Una serie de conciertos donde va a cantar sus temas favoritos desde El canto del loco hasta hoy.

Ese mismo día de presentación, Gema Hurtado le entrevistó haciendo un recorrido por los títulos de sus canciones.

¡¡Una entrevista que no puedess perderte si todavía no la has visto!!

Pues hoy os traemos la segunda parte de ese momento. Gema puso en un aprieto a Dani y le enseñó sus diferentes looks desde el año 2000. Algunos maravillosos y otros no tanto... Dani incluso ha llegado a pensar en voz alta: "soy imbécil".

No Dani, no. Todos tenemos esa foto que nos horroriza, lo que pasa es que la tuya es pública. Así que si ese look te sirvió para estar como estás hoy, nos encanta ese paso.

Estas son las reacciones de Dani a sus estilismos más retro!!