Laura Escanes ahora también canta ¡y sorprende!

Laura Escanes no para de sorprendernos.

Hace unos días lo hacía con su cambio radical de look en el que apostaba por un estilo 'pixie' en color platino. Hoy es noticia por haberse estrenado sobre un escenario.

Laura cumple así con uno de sus sueños, el de ser cantante y lo hace nada menos que en la sala Galileo Galilei, una de las más emblemáticas de Madrid.

Es la primera vez que la vemos cantar en público y lo ha hecho de la mano de Yellow Mellow para interpretar Someone Like You de Adele.

Sin duda, esta canción incluida en el disco 21 de la artista británica es una de las más conocidas, aunque también una de las más difíciles de ejecutar por la enorme potencia vocal que requiere.

Pocos se atreven a versionar canciones de tal envergadura como Someone Like You y Laura Escanes ha sabido salir al paso. Tiene mucho que mejorar, pero para ser su debut no está nada mal. Tal como vemos en el vídeo, el público, desde luego, se quedó impresionado por la soltura de la influencer sobre el escenario...

¿Cuál será su siguiente paso musical?