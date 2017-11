Saúl Craviotto, ganador de ‘MC Celebrity’, nos cuenta lo que “no se ve desde casa” y si se atrevería con ‘Supervivientes’

¿Qué es lo primero que has cocinado dsps de ganar?

La verdad es que después de ganar estuve unos días desintoxicáncome de la cocina [recordamos que la final se grabó hace unos meses] pero ahora ya, los fines de semana, sobre todo me dedico a hacer cosas más elaboradas: arrocitos, platos de cuchara...



¿A quién veías tu mayor rival?

Desde el principio del programa destacaba Edu Soto, yo contaba con él en la final. A Patricia también la he visto siempre muy centrada, como que se lo curraba mucho, Silvia también. Corbacho cuando tenía el día era espectacular y luego de repente hacía una pifia (risas), era muy de altibajos pero cuando le tocaba el pico daba miedo.

Dijo Eva González que su beso te había dado suerte, ¿crees que fue cierto?

Bueno, eso no lo sabremos, yo no sé lo que hubiera pasado sino hubiera habido beso (risas).

En la final os volvisteis a dar un segundo beso, ¿qué te dijo tu mujer que ya había comentado el primero?

El primero le hizo gracia y el segundo bueno... (risas) No, la verdad es que tengo una mujer que no me la merezco y se lo tomó con humor, con risas y divertido. Hay que ver el contexto en el que eran ahí nos besamos todos: Anabel a Jordi, Patri a Pepe... fue un programa muy besucón, así que no pasa nada.

Eva tuiteó que si ganabas se iba a las Olimpiadas contigo...

Sí, ya lo leí. Oye, pues mira es una opción eh, no había contado con ello pero de momento es mi talismán y si tiene que venirse a Tokio se viene. No hay problema, le hago hueco en la maleta.

La policía también te desde las redes, ¿te has sentido arropado por ellos?

Sí, las redes sociales de la policía se han volcado mucho, la verdad. Programa tras programa, y se lo agradezco mucho. Tuve apoyo de todos los compañeros, mensajes desde comisarías de varios distritos, gente que no conozco y que me mandan "¡ánimo, compañero!".

Se ha volcado mucho el mundo policial y estoy súper contento de aportarles esa pequeña imagen hacia ellos. Además, tuve el honor de donar el Premio de los 4.000 euros a la asociación de huérfanos de la policía.

¿El mundo deportivo también se ha volcado?

También sí, el Comité Olímpico y el Consejo Superior de Deporte, todos se están volcando mucho y están orgullosos de tener a un cocinillas (risas) dentro del mundo del deporte.

¿Qué dirías a quién asegura que detrás de cámaras os dan más tiempo, os ayudan…?

Pues será en otra emisión porque eso no lo he visto. Todo lo contrario, ha sido muy duro. De verdad que pensaba que iba a ser más sencillo y más siendo la edición de Celebrity que al final ninguno somos cocineros ni vamos a dedicarnos a la cocina.

Pensaba que quizá nos ayudarían más, con consejos fuera de cámaras o que tendríamos a gente detrás avisándonos de cualquier cosa, pero ni de coña. Ahí te dejan libertad total y si se te quema algo te fastidias o si se te olvida un ingrediente, se te olvidó. Es durísimo y es real.

Después de ganar en el deporte y en la cocina, ¿cuál es tu próximo reto?

Bueno, esto ha sido un pequeño parón en mi carrera deportiva, que la verdad es que me ha ido muy bien tanto física como mentalmente. Porque llevo 17 años dedicado al deporte de élite y la cabeza necesitaba desinflar.

Pero ya he vuelto a mi faceta deportiva pensando en Tokio. Me quedan dos años y medio e intentaré ir a por esa quinta medalla olímpica y ahí cierro ese ciclo deportivo porque no puedo estar toda la vida. Ya tengo 33 años y es importante saber que todo tiene un principio y un final.

¿Te ha gustado hacer televisión?

Me he sentido muy cómodo. No he tenido la sensación de hacer televisión, ahí te olvidas de las cámaras y de todo lo que hay detrás. Sí que es verdad que en los primeros programas, la gente no lo ve desde sus casas, pero hay 90 personas trabajando detrás y 15 cámaras grabándote y eso impone.

Pero en cuanto ponen el crono de cocinar, tú te centras en tu plato, en tu sartén y te olvidas completamente de que estás en TV y eso se palpa en nuestras caras.

¿Te atreverías con 'Supervivientes' como hemos visto a otros concursantes de 'Masterchef'?

Uf, no, no. No es el típico formato que me apetece. Cuando me propusieron 'Masterchef' no me desagradó porque siempre he sido seguidor de este programa, pero 'Supervivientes' no me convence porque combinar calor con hambre puede ser un peligro... Llevo muy mal eso.