El aplaudido mensaje de Bob Pop a quienes juzgan a la víctima de ‘La Manada’

Este martes, Bob Pop acudió a Late Motiv para hacer junto a Buenafuente ese humor que tanto engancha a los espectadores de Cero.

Sin embargo, el también guionista dedicó unos minutos de su tiempo para mandar un mensaje a todos aquellos que juzgan a la víctima de 'La Manada' u otros que han sufrido lo mismo que esta joven.

"Una noche, alguien me violó y me desvalijó en el parque del Retiro. Lo pasé muy mal, pero a los siguientes días me reía, salía con amigos y hacía cosas porque, además del dolor, había un subidón. Cuando crees que te van a matar y sigues vivo está de puta madre", dijo Bob entre los aplausos de los allí presente.

Y aprovechó para mandar un recadito a "la gente que se permite juzgar cómo se puede sentir una víctima de una manada de hijos de puta o de un solo hijo de puta": "Lo más importante es que has sobrevivido".

