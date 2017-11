Fonsi y Demi Lovato, Morat y Juanes, Sia: ¿a qué candidatos apoyas?

Esta semana los candidatos a entrar en lista vienen de lo más variadito. Descubre de quiénes se trata y elige a quién apoyas con el HT #MiVoto40.

Morat es el grupo colombiano que más cerca sentimos en España. Su tema Yo contigo, tú conmigo, junto a Álvaro Soler, ganó el premio a la Mejor Canción Nacional en LOS40 Music Awards 2017.

Ahora regresan con Besos en guerra, canción para la que se han aliado con otro colombiano, el experimentado Juanes. Una unión en la cumbre que puede deparar grandes cosas en la lista si recibe apoyos suficientes.

El pop latino está de moda en el mundo y, desde el éxito apoteósico de Despacito, son muchos los artistas que quieren impregnarse de su sonido. Ahora es Demi Lovato quien ha querido juntarse con Luis Fonsi para Échame la culpa, un tema que puede hacernos bailar de lo lindo estas navidades.

En menos de una semana, el vídeo de la canción ya ha superado los 60 millones de reproducciones. ¿Conseguirá el puertorriqueño poner patas arriba de nuevo la lista, ahora con la ayuda de la estadounidense con raíces mexicanas? De ti depende.

Y ya que hablamos de éxitos para esta Navidad, no perdamos de vista lo nuevo de Sia. La australiana regresa nada menos que con Santa's coming for us, o lo que es lo mismo, su particular manera de entender un villancico.

Se trata del avance de un disco entero dedicado a esta época del año, titulado Everyday Is Christmas. Usa #MiVoto40Sia si quieres que ingrese en la lista. ¡Suerte a todos!