El chico popular del insti en ‘Stranger Things’ tiene una banda de rock

Uno de los personajes secundarios que ha ido tomando protagonismo en la segunda temporada de Stranger Things es el que interpreta Joe Keery.

El chico popular de secundaria, Steve Harrington, que aparenta ser el duro y líder de las aulas pero que en el fondo tiene un corazón tierno y está colado por Nancy que ha puesto sus ojos en otro.

En la vida real, este actor encajaría más con el papel outsider de Charlie Heaton (el hermano del prota) que con el suyo. De hecho ambos comparten su pasión por la música. Heaton tocaba la batería en un grupo llamado Comanechi.

Keery tiene su propio proyecto que no puede considerarse como mainstream sino que forma parte de la escena independiente de Chicago.

Su grupo se llama Post Animal y se mueve en la escena de su ciudad que según ellos tiene muy buen rollo y mucha actividad.

Además de él, que toca la guitarra, hay otros 5 miembros en el grupo, Dalton Allison, que toca el bajo; Wesley Toledo, que toca la batería y Jake Hirshland, Matt Williams y Javi Reyes que también tocan la guitarra.

Además de tocar un instrumento cada uno, todos ellos cantan, Keery incluido. Y pueden presumir de ser buenos amigos, algunos desde la infancia. Y ese buen ambiente lo transmiten en sus conciertos donde cometen locuras como tirarse encima del público sin pensárselo dos veces.

Siendo tantos está claro que no hay una sola fuente de inspiración aunque todos se ponen de acuerdo para hacer un rock psicodélico que recuerda a los clásicos.

Les gusta mirar al pasado para escuchar a Fleetwood Mac, Stevie Wonder, Joni Mitchell o Abba, grupos que no se asustan de la melodía pero que también saben cómo recurrir a un groove o un bit pesado cuando hace falta.

En 2015 publicaron su primer álbum, Perform the most curious water activities. Durante el rodaje de la serie Keery siguió componiendo y un año después lanzaron el EP The garden series con alguna influencia de los 80 como no podía ser de otra forma. Habrá que ver si acabamos viendoles en algún festival de nuestro país.