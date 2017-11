Camila Cabello: “He terminado mi primer álbum y siento mariposas en el estómago”

Camila Cabello ha confirmado, por fin, que ha finalizado su primer disco. A través de una fotografía en blanco y negro, Camila ha dicho: "Mi primer álbum está listo y siento las mariposas en mi estómago".

Lo extraño de todo esto es que, en realidad, Camila ya tenía listo su disco hace unos meses. En el momento en el que publicó Crying in the Club, se anunció que el disco se llamaría The Hurting. The Healing. The Loving.

Sin embargo, luego ha llegado Havana. Con este tema Camila se ha consagrado como una de las artistas más importantes y con mayor éxito de este año. Es número uno en España y en Reino Unido y ha alcanzado el TOP 5 en Estados Unidos y Latinoamérica.

El “boom” de Havana ha hecho, muy probablemente, cambiar la estrategia del lanzamiento del primer disco en solitario de Camila Cabello.

La artista de origen cubano pretende, tras el arrollador éxito conseguido con Havana, convertirse en un nuevo icono global de la música latina.

Por ello, el disco (que por ahora continua llamándose igual) llegará en 2018 con ritmos latinos, influencias del hip-hop y un nuevo pop con el que Camila promete consagrarse como una estrella de la música.