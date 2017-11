Sia - Santa's Coming For Us [2017]

Sia ha publicado su primer videoclip navideño. La cantante saca clip para Santa's Coming For Us, el single de su nuevo trabajo Everyday is Christmas.

Para el vídeo se ha rodeado de estrellas del cine y la televisión: Caleb McLaughlin, de Stranger Things, o Sophia Lillis y Wyatt Oleff, de IT'Losers Club.

Además, aparecen otros rostros como el de Kristen Bell, Henry Winkler, Dax Shepard, JB Smoove y Susan Lucci.

La estética, como no podía ser de otra forma, es totalmente navideña: rojo, verde, blanco y una historia totalmente familiar y festiva.

Dale al play, ¡siente la Navidad!