Miley Cyrus lleva a ‘La Voz’ a Ágatha Ruiz de la Prada el día antes de su cumple

Ágatha Ruiz de la Prada debería regalarle uno de sus vestidos más caros a Miley Cyrus por lo buena embajadora que se ha convertido de sus diseños.

Ya sabemos que no es la primera vez que luce una de sus creaciones pero no por eso va a dejar de asombrarnos cada vez que apuesta por la moda ‘made in Spain’.

En esta ocasión escogió un vestido de color fucsia en palabra de honor y con tres volantes. Pertenece a la colección primavera-verano 2018 que la española presentó en la pasada edición de la Mercedes Fashion Week de Madrid.

“Un gran vestido para celebrar una gran noche para el equipo Miley”, escribía en su Instagram. Y es que la cantante se puso el vestido para su primera noche de galas en directo de La Voz en su edición norteamericana.

De cumple

Fue una noche especial previa a un día especial, el de su cumpleaños. Cumple 25 años y ella ha sido la primera en felicitarse a sí misma.

“Siempre he sido y siempre seré. ¡Feliz cumple para mí, jodida gruñona!”, escribió junto a esta foto.

Hasta ahora nos ha tenido acostumbrados a fiestas desfasadas que duraban varios días. Fiestas con mucho brillo, color y mil detalles para pasarlo bien, crear y lo que surja.

Queda por ver lo que tiene preparado para este año en el que parece que ha sentado un poco más la cabeza y ha dejado a un lado esa imagen de niña rebelde y pasada de rosca. Desde luego, lo que sí sabemos es que tiene algo preparado porque lo ha enseñado en sus redes.

Con un poco de adelanto, su hombre ya le ha hecho un regalo con el que según ella, “va ganando y eso que todavía no es el día”. Un colgante con la palabra Lili con arco iris que seguro que vale un pastón y que, además, tiene un significado especial para ellos (porque suponemos que ‘su hombre’ es Liam Hemsworth).

Diseñadora

Y no sabemos si habrá tomado notas de los diseños de Ágatha Ruiz de la Prada pero Miley también se ha puesto a diseñar.

Una vez más ha apostado por una colaboración con Converse (ya lo hizo el año pasado con motivo del Orgullo Gay) que todavía no tiene fecha de lanzamiento pero que podría convertirse en el ‘must’ de estas navidades.

El caso es que va a lanzar 4 pares de zapatillas deportivas, rosas y con purpurina más cercanas a su etapa Hannah Montana que a la posterior. Seguro que a La vecina rubia le van a encantar.

Claro que se ha reservado uno de los modelos para hacerlo más country que contacta más con su nueva etapa en la que las raíces han tomado protagonismo.