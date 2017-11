Asesinato en el Orient Express, Saw VIII y La higuera de los bastardos, los grandes estrenos de la semana

Esta semana llega el esperado Asesinato en el Orient Express (que ya hemos visto y te dejamos la crítica) de la mano de Kenneth Branagh y la octava entrega de Saw.

De cosecha propia y nacional encontramos a La higuera de los bastardos y Tierra firme. Y desde Reino Unido aterrizan dos dramas y una comedia.

Asesinato en el Orient Express:

Dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh (Jack Ryan: Operación Sombra, Thor) llega la nueva adaptación de la novela de Agatha Christie.

En ella, Penélope Cruz (Abre los ojos), Willem Dafoe (Anticristo), Judi Dench (Skyfall) y Johnny Depp (Piratas del Caribe) investigarán un asesinato ocurrido en un tren.

La higuera de los bastardos:

Drama español protagonizado por Carlos Areces (Algo muy gordo) y Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos) y dirigido por Ana Murugarren (Tres mentiras, El precio de la libertad).

Cuando un niño de diez años mire con odio a un falangista, asesino de sus padres, este quedará atrapado para siempre.

Tierra firme:

Carlos Marques-Marcet (10.000 km) nos trae el que supone su tercer largometraje, una comedia dramática sobre una pareja de lesbianas que recurre al mejor amigo de una de ellas para poder tener un hijo.

En el film actúan Oona Chaplin (Taboo), Natalia Tena (Juego de Tronos) y David Verdaguer (Verano 1993).

En realidad, nunca estuviste aquí:

Thriller británico sobre un ex marine que pasa sus días rescatando a mujeres que han caído en el mundo de la trata de blancas.

Joaquin Phoenix (Irrational Man) y Alessandro Nivola (One Percent More Humid) son los protagonistas de esta película dirigida por Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin, Ratcatcher).

Paddington 2:

También desde Reino Unido llega esta comedia fantástica de animación dirigida por Paul King (Come Fly With Me, Paddington) para los más pequeños, en la que el oso Paddington ya está totalmente integrado en la familia Brown.

Tierra de Dios:

Tercer film del Reino Unido que llega a las salas de cine esta semana, esta vez un drama romántico sobre la homosexualidad en un ambiente rural, en una vida dedicada a la cría de ovejas.

La película cuenta con las actuaciones de Josh O'Connor (Los Durrell) y Alec Secareanu (El santo) bajo la dirección del debutante Francis Lee.

Nuestra recomendación:

Saw VIII:

Octava película de la saga de terror gore por excelencia, y es que Jigsaw ha vuelto. The Spierig Brothers (Predestination, Daybreakers) son los directores de esta secuela protagonizada por Matt Passmore (Come Back to Me) y Callum Keith Rennie (Mobile Homes).