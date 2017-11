¿Le quitarán Dua Lipa, Zayn o Shakira el número 1 a Camila Cabello?

Ha sido una gran semana para los fans de Camila Cabello, que vieron el pasado sábado como su ídolo se convertía en el número 1 de nuestra lista con Havana. Pero nada dura para siempre, y de cara a este próximo sábado, día en que repasaremos la última lista de noviembre, las ilusiones de todos los favoritos al primer puesto se renuevan.

La cantante cubana va a tener que currárselo mucho si quiere repetir en lo alto. Poderío no le falta, pero es que detrás de ella tiene a Portugal.The Man (#2), que ya estuvieron en el puesto de honor; Dua Lipa (#3), Zayn feat. Sia (#4) y Shakira feat Nicky Jam (#5); cualquiera de ellos podría arrebatarle el oro a la ex Fifth Harmony.

En cuanto a los candidatos, a lo largo de las cuatro horas de programa saldremos de dudas sobre si Morat y Juanes, Sia, y Luis Fonsi y Demi Lovato consiguen entrar en lista. Los fandom ya los estáis votando a tope con el HT #MiVoto40.

Este sábado también tendremos dos iPhone X para sortear entre nuestros oyentes. El mejor móvil del mercado puede ser tuyo, y para ello te recomendamos que estés atento al show desde las 10 (9 en Canarias). ¿Te imaginas un regalo de Navidad anticipado en forma del smartphone más codiciado?

Por votar en antena regalaremos el videojuego Just Dance 2008 y el libro Bailarina. Una estrella abriendo camino, de Jorge Ruiz, líder de Maldita Nerea. En el estudio recibiremos al siempre genial Jorge para que nos cuente cosas de este nuevo proyecto.

Como puedes imaginar, cuatro horas dan para mucho y esto es solo un pequeño aperitivo de lo que te espera este sábado. ¡No nos falles!