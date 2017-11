Bronca en directo entre Tony Aguilar y Dani Moreno “El Gallo”

Sí... Lo que oyes. Dani Moreno y Tony Aguilar se han enfadado en directo.

Resulta que el presentador de ''Anda Ya'' se ha sentido traicionado por algo que le ha hecho otro grande de Los 40, Tony Aguilar... El Gallo ha contado que le había dejado dinero para comprar un décimo de lotería de Navidad porque no tenía dinero en la redacción.

Dani se lo dejó sin problemas y, a pesar de que no se los ha devuelto, dice no estar molesto por eso. El Gallo se ha sentido tremendamente engañado porque el presentador de ''Del 40 al 1'' no ha contado con su amigo para compartir la suerte.

La lotería aún ni siquiera ha tocado y ya está rompiendo relaciones... Tony no sabía ni qué decirle porque se ha sentido mal, pero ha conseguido arreglarlo prometiéndole que le va a invitar a comer el domingo.

¡Menudas se inventa Dani Moreno para que le inviten a comer!