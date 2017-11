Apréndete ya la nueva canción del universo Frozen que te enseñamos en exclusiva. 

El día 1 de diciembre llega a los cines Olaf: Una Aventura de Frozen que es nada más y nada menos que un cortometraje protagonizado por el muñeco de nieve de la película de 2013 que acompaña al estreno de Coco, la nueva película de Píxar.

Nosotros, que somos muy afortunados, hemos tenido acceso a un avance en primicia de una de las canciones que a buen seguro lo va a petar. Es nada menos que Ring in the Season y viene dispuesta a hacer que nos olvidemos de Let it Go y la incorporemos a nuestro repertorio de villancicos. ¡No te la pierdas!