Scott Disick (Las Kardashian), como el vino, mejora con los años

A estas alturas todos conocemos a las Kardashian: la familia más mediática de los Estados Unidos. Desde que comenzaron a grabar su reality en 2007, el clan de Kim Kardashian se ha convertido en todo un fenómeno mundial.

Inesperadamente, muchos se han identificado con algún miembro de la familia, no precisamente por el tamaño de su billetera, sino por sus dispares personalidades.

Uno de estos miembros, Scott Disick, representa al típico cuñado: al típico novio de tu hermana que no terminas de entender, pero que con los años terminas cogiéndole cariño. Sabes perfectamente a cuál me refiero: el que suelta los chistes malos cuando nadie se lo pide y se cree el rey de la fiesta. ¡Ese!

Aunque no se apellide Kardashian, el ex novio de Kourtney, lleva apareciendo en el reality desde sus inicios en 2007. Tan importante es su presencia en el programa que ni si quiera el hecho de no seguir con la mayor de las hermanas lo ha alejado de las cámaras. Y, oye, nostros nos alegramos.

Y es que, como el vino, Scott Disick ha mejorado con los años. Si hace diez años, con 24, Scott lucía con un look más repeinado, totalmente afeitado e impecablemente vestido. Ahora luce más relajado, con barba de varios días y más sport. ¡Y le queda genial!

Call me Una publicación compartida de Scott Disick (@letthelordbewithyou) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 2:29 PDT

En LOS40 os demostramos con 7 fotos que Scott Disick está mucho mejor ahora que en 2007.