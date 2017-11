Tony Aguilar, nuevo juez invitado de ‘OT 2017’: “Me he enganchado al programa y estoy feliz de ir”

Una trayectoria que le convierte en uno de los mayores expertos en música y radio de nuestro país y que aprovechará para aconsejar y valorar a los concursantes.

Aguilar: "Fui el primero en entrar a la Academia de 'OT 1'"

Cabe recordar que nuestro locutor estuvo muy presente en las primeras ediciones del talent en TVE: "Recuerdo que fui el primero en entrar a la Academia de OT 1 para hacer el Fan Club. Allí entrevisté a todos y cuando entraban por la puerta, David Bisbal, Rosa, Bustamante... veían el logo de LOS40 y se caían al suelo literalmente".

"En la segunda edición hacía cada semana Operación Triunfo Radio, en el que los concursantes iban pasando por el programa y explicaban cómo les había ido la semana".

Por ello, Tony Aguilar asegura estar "muy contento de volver a 'OT'", sobre todo porque "me he enganchado mucho a las galas de estas últimas semanas y estaré feliz de compartir el momento con los concursantes y el equipo".

4ª expulsión y actuaciones de Beatriz Luengo y Romeo Santos

Pero Aguilar no será el único invitado especial de la gala, que también contará con las actuaciones en directo de Beatriz Luengo y Romeo Santos.

Además, el talent musical escogerá si Marina o Mireya deben seguir en la Academia. La primera actuará con The voice within de Christina Aguilera, y la segunda escogió el Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz, para convencer a los espectadores.

El resto de concursantes cantarán nuevos duetos, excepto Ana Guerra, Raoul y Agoney que también cantarán en solitario.