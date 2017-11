Christian Gálvez paraliza ‘Pasapalabra’ para contestar a sus haters

Christian Gálvez, que siempre ha mostrado un perfil bajo en lo referente a las críticas, vio conveniente paralizar esta semana el devenir habitual de Pasapalabra para hacer un alegato en contra de sus detractores.

Más concretamente, el presentador de Telecinco empezó este breve discurso recordando un artículo que escribió un periodista hace un tiempo en el que afirmaba que él nunca sería una estrella de la televisión.

"El motivo que daba era que no me solía posicionar en los conflictos surgidos en la televisión y fuera de ella, pero hoy me voy a posicionar a favor de vosotros", afirmaba Christian haciendo referencia a Antonio y Jaime, los concursantes del programa que este miércoles se jugaron el Rosco del espacio.

"No hay un manual que nos diga cómo sobrevivir al éxito o al fracaso en televisión ni en las redes sociales. Por encima de toda la envidia y de todo el rencor, disfrutad".

Pincha AQUÍ para ver el momento en vídeo.