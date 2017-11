Camila Cabello termina su disco y los ‘camilizers’ estamos living

"Mi primer disco está acabado y siento mariposas en el estómago". Con estas palabras (y esta dulzura) compartía Camila Cabello la gran noticia con todos sus seguidores a través de Twitter e Instagram.

Acompañaba su texto de esta foto en blanco y negro en la que aparece en el estudio con Frank Dukes (productor) y Louis Bell (productor y compositor).

The hurting, The healing, The loving (El dolor, la curación, el amor) llegará en 2018 y los 'camilizers' debemos estar preparados.

Crying in the Club y Havana son los primeros singles de su debut como solista y ¡qué singles!. Pero, ESO SÍ, fueron los ritmos tropicales e hipnóticos de este Havana los que consiguieron conectar no solo con su público, sino también con quienes no apostaban por un proyecto como el suyo.

Nos referimos 1) a dejar una girl band de éxito como Fifth Harmony, 2) empezar de cero, 3) redefinirse por completo, 4) encontrar su lugar en el cambiante mundo de la música y 5) salir ilesa y reforzada. Ella lo ha logrado y Havana avala esta teoría.

Con este tema ha conseguido llegar a lo más alto de las principales listas de éxitos de todo el mundo (entre ellas la Lista de LOS40) y los reconocimientos no paran de lloverle. Hace un mes recogió su premio a Mejor Artista Lo+40 en LOS40 Music Awards y tan solo unos días después el galardón MTV Europe Music Award.

Todo lo que sabemos (por el momento) del nuevo disco de Camila Cabello

En #RealCamila, la artista se sinceró con Xavi Martínez y pudimos conocer más detalles sobre The hurting, The healing, The loving.

Lo que más nos gustó saber es que este álbum incluye una colaboración con el británico Ed Sheeran. La canción en cuestión se llama The Boy y Camila gozó mucho trabajando mano a mano con el compositor británico.

En esta misma entrevista con el presentador de Lo+40 la cantante nos habló de lo perfeccionista que es: "Necesito asegurarme de que el disco es perfecto y está todo correcto. Pero te prometo que, obviamente, el próximo año definitivamente ya va a estar".

Por lo que sabemos, otro aspecto importante sobre el disco es que seguirá la estela de Havana, combinando pop con sonidos urbanos y latinos.

Precisamente en la entrevista con Xavi, Camila reflexionaba sobre la cantidad de artistas que están dejándose llevar por estas influencias. "Spanglish es real", dijo la artista: una pista más de lo que podríamos llegar a encontrar en su inminente álbum de debut.

En otra ocasión, en entrevista telefónica con Lo+40, Camila contó que el disco era la historia de sus 2 últimos años de vida; la historia de su viaje desde la oscuridad hasta la luz. Desde el momento de su vida que estaba perdida hasta que se encontró.

En palabras de Camila: “Pude pensar al principio que el dolor, the hurting era mi enemigo, pero se convirtió en mi oyente. Pude pensar que estaba demasiado ansiosa por la sanación, the healing, pero me hizo apreciar las cosas mucho más. Y al amor, the loving, nunca hubiese sabido todo lo bonito que era sino lo hubiese echado de menos cada día.”