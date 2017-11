Tuvimos la suerte de ser invitados al evento preview de Monster Hunter World que tuvo lugar la pasada semana en Madrid.

Un servidor había tenido el contacto justo con la franquicia. Había visto algo de PS2 en su día y pasado algún rato en las versiones de Wii, pero nunca me he considerado fan ni entendido siquiera en los caminos de la saga.

Monster Hunter World no saldrá nunca de tu consola

Gracias a la gente de Koch Media, no estábamos solos en el evento. Tres miembros del “Gremio de Cazadores” español nos acompañaban en la sala para darnos un cursillo avanzado y hablarnos de los entresijos y la historia del videojuego.

Nos lanzamos rápidamente al editor de personaje para iniciar la campaña, que comienza con una primera horita de contenido para un solo jugador. Yo no invertí mucho tiempo en el editor porque la sesión era de 4-5 horas y no quería perder minutos eligiendo bigotes, peinados y colores de piel, pero tened claro que vuestro personaje tendrá el look “que vosotros queráis”, no os faltarán opciones…