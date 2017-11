Las 5 palabras que debes conocer para hablar Spanglish

En el año de los remixes, el español y el ingles, juntos, han sonado con más fuerza que nunca. El llamado spanglish, como siempre se ha conocido, se ha convertido en una especie de pseudoidioma más que necesario para nuestro día a día

Los reyes del spanglish se han convertido en auténticos ídolos y todo un ejemplo a seguir para aquellos que quieren cantar, al menos, un trozo de esa canción que aman.

Porque sí, porque siempre hay palabras que nos sabemos... pero otras que no. Estos, por ejemplo, son 5 términos que los has escuchado demasiadas veces como para no saber qué significan.

¡Echa un vistazo a este vídeo, que te vas a partir de risa!