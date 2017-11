Ed Sheeran lanzará su propio 'Despacito'

Tras convertirse en la canción latina más exitosa de la historia, todos los artistas quieren tener su propio Despacito. ¿El último en sumarse? El mismísimo Ed Sheeran.

El artista británico, no contento con haber compuesto uno de los éxitos del año con Shape Of You, también quiere repetir el éxito de Luis Fonsi.

De hecho, este viernes ha anunciado que la semana que viene lanzará un sorprendente remix de su canción Perfect. Aunque no ha revelado con qué artista ha contado para grabar esta versión, ha dejado claro en una entrevista para Channel 4 Radio que nos va a sorprender:

“El próximo viernes estrenaré algo y va a ser jodidamente bueno. Anunciaré con quién lo he hecho el jueves. La idea es que se trata de un remix de Perfect, básicamente va a ser la versión Despacito de Perfect”

Cierto es que Despacito y Perfect tienen poco que ver. Mientras que la primera canción es un sonido latino y reguetonero, la segunda es una tranquila balada inglesa. ¿Habrá encontrado el bueno de Ed la fórmula perfecta para unirlas?

¿Ritmos made in Bollywood para su próximo trabajo?

Pero Ed Sheeran no solo va a experimentar con ritmos latinos. El cantante de Shape Of You también se animará a hacerlo con los sonidos de Bollywood.

“He visto muchas películas de Bollywood. Me encantan sus canciones y conozco bien a sus actores. Honestamente, me gustaría hacer algo parecido, un proyecto en ese estilo y trabajar con Shakrukh Khan (una de las mayores celebridades de la industria del cine india)”.