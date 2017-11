Demandan a Disney y a Demi Lovato por supuesto plagio por 'Let It Go'

“Let it go, let it go, can't hold it back anymore…”, no hay niño en el mundo (ni adulto) que no reconozca la pegadiza canción de Frozen. Let It Go, intepretado por Demi Lovato e Idina Menzel, no solo se convirtió en una de las canciones más exitosas de 2013, también en el nuevo himno de Disney. Pero, ¿se trata de una canción original?

Este viernes, el medio estadounidense TMZ publicaba que el cantante chileno Javier Ciero habría comenzado una batalla legal contra Disney, Demi Lovato e Idina Menzel por plagio. ¡Cómo lees!

Javier asegura que el tema que aparece en la película Disney es una copia de su canción Volar, publicada en 2008. La dejamos aquí abajo por si quieres escucharla.

El cantante asegura que Volar fue la inspiración de Let It Go. La verdad es que existe bastante similitud entre la melodía y las notas, pero ¿realmente es una copia?

Ahora Ciero quiere parte de los beneficios que ha obtenido Disney con la canción. Estaríamos hablando de miles de euros, puesto que se trata de los derechos de reproducción y venta de una de las canciones más exitosas de los últimos años.

El universo Frozen se expande

El próximo viernes, 1 de diciembre, llega a los cines la nueva historia de Frozen: Una aventura de Olaf. Se trata de un corto que se centrará en el simpático amigo de Anna y Elsa y en cómo pasará su primera Navidad en Arendelle. Nosotros no podemos parar de cantar la pegadiza canción del corto,

El corto se proyectará antes de la nueva película de Pixar, Coco, que también se estrenará la próxima semana.