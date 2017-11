¿Te vas a perder el primer amigo invisible de Anda YA?

En Nueva Zelanda se han montado un amigo invisible en el que participa todo el que quiera... Tipo todo el país si se motivan así que a nosotros nos ha entrado envidia.

Allí, por el momento, ya van más de 3.000 personas, una locura muy grande. Aunque nosotros no podemos gestionar tal cantidad de regalos (no somos tantos trabajando, lo sentimos...) hemos creado nuestro propio amigo invisible. El primer amigo invisible de Anda Ya.

Para poder jugar con nosotros y tener la posibilidad de que el propio Gallo, Cristina Boscá, San Bernardino o Mario Vaquerizo te hagan un regalito sólo tienes que seguir estas sencillísimas instrucciones.

1- Piensa por qué quieres participar con nosotros en el amigo invisible de Anda Ya.

2- Cuéntanos esa razón ingeniosa a través del hastag # AmigoInvisibleAndaYa por cualquiera de nuestras redes sociales. Los 40 más originales serán los elegidos.

3- Si eres uno de los elegidos nos pondremos en contacto contigo y te llegará un email con la persona que te ha tocado.

4- Gástate como máximo 10 euros.

5- Envíalo antes del 18 de diciembre.

He aquí algunos ejemplos de los tweets que han ido llegando (ojo, si tu tweet está aquí NO quiere decir que te hayamos elegido ya, solo que a mí me ha hecho gracia).

Ayy yo quieroo!! Porque yo puedo ser igual o peor que vosotros con los regalos del verdadero o falso jajajajaja estoy mu loca! 😂😂😂 tengo un regalo pensado que vais a flipar😂🔝🔝 #AmigoInvisibleAndaYa — Diana Montero (@DianaMonteroC) 27 de noviembre de 2017

Xq como dice Malu quiero el poder de desaparecer y más si es xa ser vuestra #AmigoInvisibleAndaYa y xq la mejor amistad no se ve,se siente😉 — Mariah😎 (@Mariahbis14) 27 de noviembre de 2017

#AmigoInvisibleAndaYa Yo debería de entrar al grupo, ya que los escucho desde México y podré regalar algo diferente a lo que regalarían los demás (tradiciones), y aparte es que los escucho todos los días cuando me desvelo.😜👌

Saludos @40Andaya muy buen programa figuras!! 😎😎👍 — Richard (@Richardgarcia00) 27 de noviembre de 2017

No te quedes fuera y consigue entrar en el club de los 40 escogidos para jugar con nosotros. ¡Va a ser muy divertido, ya verás!