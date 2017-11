Estas son las cinco cosas que seguro que recuerdas de tu adolescencia

La adolescencia no es una etapa fácil. Te pasan cosas que no entiendes, no te comprendes ni a ti mismo, cada día te apetece una cosa diferente, no te llevas bien con tu familia...



Es una locura, y aunque luego puede que tampoco mejore mucho la cosa, es verdad que esta franja de edad es quizás la más complicada.

Eso sí, por lo menos todos los adolescentes pasan más o menos por lo mismo, así que si tú también fuiste uno, o si lo estás siendo ahora mismo, entenderás perfectamente estas cosas por las que se pasa: