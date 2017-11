La bomba de María Teresa Campos: “Entrevisté a Sabina después de fumarme un porro”

María Teresa Campos acudió este domingo al Chester de Risto Mejide para hablar del miedo.

Pero a pesar de tratar un tema tan complicado, la presentadora de Telecinco nos regaló algún que otro momentazo gracias a su sentido del humor. Más concretamente, María Teresa no dudó en regalar a Risto en su regreso a Cuatro su confesión más inesperada.

Y es que la periodista malagueña se atrevió con una anécdota que dejó con la boca abierta a los allí presentes y también a los espectadores que no dudaron en mostrar sus impresiones a través de redes sociales.

"En los Micrófonos de Oro, Joaquín Sabina me abrazó y me dijo: 'no puedo olvidar la entrevista que me hiciste en la radio'", empezó la presentadora entre risas. "Yo hacia la noche en la radio y vino él un día. Entonces cogió, se encendió un porro y empezó a fumárselo".

¿Me estás diciendo que hay una entrevista de María Teresa Campos a Joaquín Sabina en radio fumados?

Y como bien dice la protagonista de Las Campos, ella hizo honor al cumplimiento del trabajo: "El rollo estaba en seguirle el rollo y yo se lo seguí".

Y añade: "Hicimos una entrevista maravillosa".

A Risto Mejide no le quedó más remedio que volver a preguntar con el fin de suscribir las palabras de la comunicadora: "¿Me estás diciendo que hay una entrevista de María Teresa Campos a Sabina en radio fumados?". A lo que le contestó María Teresa lo siguiente: "No, fumados no que fue uno a medias nada más".

