Mariah Carey ya no es la única reina de la Navidad: ha llegado Sia

A Mariah Carey le ha salido una dura competencia por el trono a la reina de la Navidad: Sia. La intérprete australiana acaba de publicar el disco navideño Everyday Is Christmas, un trabajo con el que pretende meterse de lleno en todas las casas esta Navidad.

Probablemente lo consiga. El disco contiene 10 villancicos que perfectamente podrían tratarse de 10 singles pop de la artista. Todos y cada uno de ellos merece ser escuchado con atención: no hay un tema que no valga la pena.

Que Sia vaya a destronar a Mariah Carey es demasiado complicado, ya que ese All I Want For Christmas Is You es un símbolo navideño mundial, pero la cantante de Chandelier puede estar más que contenta con la calidad de su álbum.