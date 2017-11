Marc Gasol revienta: “Te lo tomas de forma personal”

Corren tiempos difíciles para los Grizzlies de Memphis, que ante los Brooklyn Nets han encadenado su octava derrota consecutiva.

El español Marc Gasol no jugó ni un minuto en el último cuarto y, tras el partido, criticó con fuerza a su entrenador, David Fizdale. Tanta ha sido la dureza de sus palabras que el jugador se ha convertido en uno de los temas más comentados de Twitter en las últimas horas.

"Si no estoy en la pista quiere decir que no soy valorado. Estoy seguro de que el cuerpo técnico sabía que es lo que más me iba a doler. Obviamente te sientes frustrado, te lo tomas de forma personal", ha lamentado.

"Estoy seguro de que no se lo hubieran hecho a Mike (Conley). Así son las cosas. Estoy frustrado y mucho más enfadado de lo que puedo mostrar. Es una situación a la que no estoy acostumbrado y la que jamás me quiero acostumbrar. Soy un hombre de acción más que de palabras. Veré lo que hace la gente y actuaré en consecuencia", ha advertido.

Marc Gasol: “If you think I’m gonna accept not playing in the 4th quarter, that’s not my character” pic.twitter.com/H6RcjBxAQA — Devin Walker (@Devin_Walker5) 27 de noviembre de 2017

Antes, su entrenador había afirmado que no se trataba de un asunto personal. "No ha sido nada contra él, solo intentaba que ganáramos el partido. Decidí arriesgarme y no funcionó", había asegurado.