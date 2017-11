La entrañable frase en una esquela de 'La Voz de Galicia'

El diario La Voz de Galicia ha publicado este lunes una esquela que ha llamado la atención de los lectores. Bajo el nombre del difunto, Rafael Ángel García Rey, se puede leer: "Marcho, que teño que marchar".

Traducida, esa expresión quiere decir "Me voy, que me tengo que ir". Aunque sus connotaciones son similares al mítico: "Me voy, que he quedado".

La esquela ha llamado tanto la atención que La Voz de Galicia ha hecho una noticia con esa frase que en menos de una hora se había compartido más de 120 veces y había generado más de 400 reacciones.

Esta no es la única esquela que últimamente llama la atención. Sin ir más lejos, en febrero ABC publicó otra en la que se leía: "Para un día que salgo en una esquela y no me veo".

Y en septiembre el Faro de Vigo contó la historia tras la esquela de una mujer en la que se leía: "Invita a sus amigos y conocidos a un acto alegre de despedida donde en su recuerdo tomaremos vino y tortilla".