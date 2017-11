Como preámbulo os contamos de que va el juego, por si esta es la primera vez que oís hablar de League of Legends (LoL para los amigos) o de eSports en general, aunque deberíais acabar de despertaros de un coma para no haber oído ciertos términos por lo menos una vez.

Todo lo relacionado con el juego está escrito ya, pero la idea básica que hay que tener del LoL es la de ser un juego en equipo de 5 contra 5, perteneciente al género MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Se desarrolla en un mapa cerrado, con tres "calles" principales (Top, Medio y Bot), y zonas entre medias llamadas jungla.

Cada jugador tiene un rol en el equipo y hay que ir avanzando por el mapa atacando las torres enemigas para llegar a su nexo y destruirlo evitando que hagan lo propio con el nuestro.

La partida empieza con una fase de líneas donde se ‘farmea’ para conseguir dinero que usar en objetos, para acabar luchando por los objetivos del mapa que nos den ventaja sobre nuestros oponentes.

Esto es a grosso modo lo que necesitamos saber de entrada, si estáis en esta noticia seguro que alguna partida habéis visto y la aclaración no es necesaria. League of Legends sigue creciendo desde su creación y en España no iba a ser menos, con sus propias competiciones y equipos punteros.

Llega 'Gamergy' con el mejor 'League of Legends'

Desde LOS40 estamos encantados con un evento de tal magnitud como la Gamergy, y participamos activamente en él, aportando incluso un equipo, o más bien, un equipazo.

En uno de los dos clasificatorios online, hace tan sólo unos días, el equipo 'Pambloody' logró, tras varias rondas al mejor de uno, ganar el evento derrotando en la final al equipo Actimel Abusers.

Si queréis ver con más detalles el avance de rondas y eliminaciones haced 'click' aquí.